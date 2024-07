IBM Italia, Alessandro La Volpe nominato Amministratore delegato

IBM

(Teleborsa) -ha annunciato laquale, in sostituzione di, che assume il ruolo didell’area Nordic, Central and Eastern Europe continuando a ricoprire la carica diper IBM Italia.Le tecnologie trasformative, in particolare l’intelligenza artificiale, sono ormai al centro delle agende di ogni tipo di organizzazione pubblica e privata. In questa fase di grande sviluppo innovativo, IBM vuole continuare ad essere un punto di riferimento per chi vuole accrescere produttività, efficacia ed efficienza senza rinunciare ai temi della responsabilità, dell’etica e dell’inclusione", ha commentato La Volpe.Alessandro La Volpe ha svolto ruoli di crescente responsabilità all’interno di IBM, arrivando ad assumere rilevanti incarichi internazionali. La sua profonda esperienza nei mercati europei e globali, lo rendono la figura ideale per guidare l’Azienda in un contesto di mercato stimolante che offre grandi opportunità e richiede un elevato grado di innovazione.