Amazon: disponibili pagamenti anche tramite Bancomat Pay

(Teleborsa) - I clienti italiani possono utilizzareil servizio di pagamento mobile di BANCOMAT S.p.A., come nuova opzione di pagamento per gli ordini effettuati su Amazon.it e l'app mobile di Amazon. Lo ha annunciato oggi BANCOMAT. "Questo servizio di pagamento semplice, rapido e sicuro – spiega BANCOMAT – offrirà ai clienti di Amazon.it ancora più scelta durante l'esperienza di checkout e fornirà alla comunità di BANCOMAT Pay un ulteriore negozio online dove poter fare acquisti".Il servizio è il risultato della collaborazione constorico partner tecnologico di BANCOMAT per lo sviluppo di soluzioni innovative in grado di contribuire alla diffusione dei pagamenti digitali in Italia."Ad Amazon, lavoriamo costantemente per semplificare la vita dei nostri clienti, con l'obiettivo di soddisfare le loro esigenze e preferenze. Con BANCOMAT Pay, rendiamo disponibile un'altra opzione di pagamento popolare, facile da usare e sicura – ha dichiarato–. Per Amazon è molto importante dare al cliente la possibilità di scegliere, ed è proprio per questo che offriamo ai clienti di Amazon.it un’ampia selezione di opzioni di pagamento tra cui carta di credito, contanti presso un punto vendita autorizzato, addebito diretto sul conto corrente, rateizzazione, Buoni Regalo Amazon.it e ora anche BANCOMAT Pay".Per aggiungere BANCOMAT Pay ai propri metodi di pagamento su Amazon.it – si legge nella nota – è sufficiente confermare o inserire il numero di cellulare associato all'account BANCOMAT Pay. Completata l'operazione, i clienti potranno pagare con BANCOMAT Pay ogni loro acquisto usando solamente il loro cellulare."Non possiamo nascondere la grande soddisfazione nel vedere il nostro metodo di pagamento digitale BANCOMAT Pay sbarcare su Amazon.it" – afferma–. BANCOMAT, in quanto società leader dei pagamenti in Italia, ha tra i suoi obiettivi strategici, la volontà di ampliare l’offerta su e-commerce presidiando, con BANCOMAT Pay, i checkout dei principali player di mercato. È quindi fondamentale per noi essere presenti su Amazon.it, garantendo ai clienti la possibilità di poter fare acquisti nel loro negozio online preferito, utilizzando semplicemente il proprio cellulare."Le transazioni sono protette dallasviluppata da Amazon.