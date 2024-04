De Nora, Teresa Naddeo si dimette dal CdA

Industrie De Nora

(Teleborsa) -, società quotata su su Euronext Milan e specializzata nell'elettrochimica e nella filiera dell'idrogeno verde, ha ricevuto lee dagli incarichi di Presidente del Comitato Controllo, Rischi ed ESG e membro del Comitato Parti Correlate con efficacia immediata, per ragioni di carico di lavoro e di cumulo di incarichi. Non sono previste indennità o altri benefici spettanti a seguito della cessazione dalla carica.Il Consiglio di Amministrazione di De Nora. Sulla base delle informazioni rese disponibili a De Nora, alla data odierna Teresa Naddeo non detiene, né direttamente né indirettamente, azioni ordinarie di De Nora.