Arras Group, si dimette il consigliere indipendente Mario Benito Mazzoleni

Arras Group

(Teleborsa) -, società tecnologica di sviluppo immobiliare di seconde case quotata su EGM PRO, ha comunicato che ilha rassegnato le proprieirrevocabili motivate dall'inconciliabilità delle attività richieste rispetto alla sua disponibilità personale e professionale.L'efficacia delle dimissioni èindipendente in sua sostituzione da parte del CdA. Il board ha già avviato la selezione per individuare un profilo idoneo a ricoprire la carica di consigliere indipendente.Il consigliere dimissionarionel capitale della società e non ha diritto a indennità o altri benefici conseguenti alla cessazione dalla carica.