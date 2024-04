L'Oreal, vendite in aumento del 9,4% nel primo trimestre

L'Oreal

(Teleborsa) -, colosso francese della bellezza e dei cosmetici, ha chiuso ildel 2024 conpari a 11,24 miliardi di euro, +9,4% su base comparabile, +8,3% reported. Le vendite del primo trimestre includono un impatto positivo di 130 milioni di euro dovuto alla graduale implementazione dei nuovi sistemi IT in Nord America. La crescita su base comparabile rettificata è stata pari a +8,1%."Il 2024 è iniziato molto bene con una crescita su base comparabile del +9,4%, illustrando perfettamente la- ha commentato il- Siamo un pure player del beauty, una categoria che ha dimostrato ancora una volta la sua inarrestabile capacità di crescita. Il nostro approccio multipolare alla bellezza - dal lusso alla massa, dal professionale al dermatologico, in tutti i canali, in tutte le fasce di prezzo e in tutte le aree geografiche - ci consente di cogliere tutte le opportunità di crescita e compensare i temporanei punti di debolezza"."E il primo trimestre ne è stata la prova perfetta - ha aggiunto - La continua crescita a due cifre in Europa, unita alla continua forza nei mercati emergenti, ha più che compensato la. Le eccezionali prestazioni della dermatologia e della massa hanno compensato le sfide a breve termine nel settore del lusso. Nel complesso, tenendo conto della fase favorevole in Nord America, la nostra crescita su base comparabile è stata di un forte +8,1%, non solo mantenendo il nostro ritmo, ma ancora una volta".