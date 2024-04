MFE, Giordani: non siamo interessati a OPA su ProsiebenSat

ProsiebenSat

(Teleborsa) - "Non siamo interessati a lanciare un'OPA" sulla tedesca. Lo ha detto il, nel corso della conference call con gli analisti sui. "Il livello di debito è troppo alto", ha spiegato, "e non siamo completamente convinti del valore delle sue attività non core".Sul gruppo tedesco, di cui Mediaset è primo azionista, ", si tratta di un investimento di lungo termine, iniziato nel 2019, e siamo molto focalizzati sulla performance di questo investimento". La società - ha sottolineato - ha costantemente sottoperformato i suoi competitor per anni, sia in termini di rendimento per gli azionisti, con il dividendo tagliato quasi a zero, sia di performance aziendale.Il punto all'ordine del giorno proposto all'assemblea degli azionisti di ProsiebenSat, ma avvia l'analisi e la preparazione di uno scorporo, ha spiegato Giordani. "Non proponiamo lo spin off come riportato dalla stampa ma di analizzare la preparazione di uno spin off, quindi nessuno scorporo imminente ma una sua preparazione", ha sottolineato. MFE ha proposto di analizzare e preparare uno spin-off delle attività non-core come opzione aggiuntiva e non come alternativa esclusiva, mentre il management puo' perseguire modi alternativi per realizzare il valore e cedere gli asset, fornendo una maggiore opzionalità strategica e scelta agli azionisti. L'attuazione di uno spin-off richiederà un'ulteriore delibera degli azionisti una volta che il CdA avrà completato l'analisi e la preparazione dello stesso.Tornando ai risultati del gruppo, il top manager ha ricordato che,, pari a circa il 51% dell'attuale capitalizzazione di MFE. Il dividendo proposto quest'anno salito a 0,25 euro per azione corrisponde a un dividend yield dell'8% per le azioni MFE B e dell'11,1% per le MFE A.