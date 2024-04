TIM verso l’assemblea del 23 aprile risponde ai soci

TIM

(Teleborsa) - In vista dell’assemblea in calendario il 23 aprile, che ha all'odg il rinnovo del CdA e che si svolgerà a porte chiuse, arrivano le risposte dialle domande dei soci.La cessione di, ma solo a valle del closing sarà possibile quantificarli con precisione. E, in base agli accordi presi con KKR, non sono già stabilite delle penali in caso di mancato rispetto dell’offerta vincolante accettata dal CdA guidato dal CEO Pietro Labriola: si applicherà solo il "regime ordinario di responsabilità contrattuale come regolato dal codice civile"."L', dagli advisor finanziari e dal Consiglio di amministrazione e sottoposta a valutazione delle agenzie di rating: tutti concordano nel ritenere l'operazione estremamente positiva per la sostenibilità economico-finanziaria nel lungo termine della TIM post separazione. Le tre agenzie di rating, esaminati i piani, hanno deciso di mettere la società in credit watch for upgrade fino a 2 notches", sottolinea il gruppo telefonico nelle risposte scritte agli azionisti.Nel bilancio separato di TIM del 2023 non è indicato quali saranno gli effetti della vendita di Netco a Kkkr perché "nel corso del 2024, una volta completato il processo di trasformazione del gruppo verrà effettuata una rivalutazione". Considerato che, "tali informazioni non sono disponibili nel fascicolo di Bilancio 2023. Gli impatti contabili derivanti dalla cessione di NetCo verranno definiti a valle del completamento dell'operazione".