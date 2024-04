ESPE, Integrae SIM avvia copertura con Buy e TP a 4,15 euro

ESPE

(Teleborsa) - Integrae SIM hasul titolo, società quotata su Euronext Growth Milan e attiva nel settore delle energie rinnovabili come EPC contractor specializzato nella fornitura di impianti fotovoltaici e proprietaria della tecnologia a marchio "ESPE" per la realizzazione di turbine nel minieolico e cogeneratori a biomassa. Ilè stato fissato aper azione (con un upside potenziale del 34%), mentre ilsul titolo è "".Per i prossimi anni gli analisti si aspettano un incremento del, che passerà dai 45,09 milioni di euro del 2022 a 124,60 milioni di euro previsti per il FY26, con un CAGR sui ricavi FY23-FY26 pari al 28,0%. Si aspettano unin crescita più che proporzionalmente rispetto al valore della produzione, con un dato che passa da 5,00 milioni di euro di fine anno 2024 a un valore stimato di 11,75 milioni di euro nel FY26. In termini di marginalità, il dato si traduce in undel 7,0% nel 2023 in crescita fino al 9,4% nel FY26.Inoltre, si aspettano che ESPE possa migliorare la proprianei prossimi anni, arrivando nel FY26 ad un valore cash positive pari a circa 3 milioni di euro . Il miglioramento deriva dai flussi di cassa positivi generati dalla gestione caratteristica, ipotizzando il rinnovo di tutte le esposizioni a breve termine e il mancato ricorso a nuove fonti di indebitamento a lungo termine.Tra ivengono citati: track record storico e di successo che rendono ESPE punto di riferimento in Italia nei business presidiati; flessibilità organizzativa e capacità di fornire risposte rapide al mercato grazie anche al know-how ed expertise del personale; visibilità sul fatturato grazie al backlog di ordini maggiore di 97 milioni di euro; consolidati e continuativi rapporti professionali con importanti clienti e fornitori del settore sul territorio nazionale; capacità di acquistare direttamente dai produttori di componenti, disintermediando i distributori; presidio delle principali fasi dell'intera catena del valore; sinergie tra le divisioni e integrazione tra soluzioni per la massimizzazione di economie di sclala; presenza di un reparto R&D interno per soluzioni all'avanguardia.Leindicate sono: grande crescita attesa nel mercato delle energie rinnovabili, in particolar modo il business fotovoltaico e a seguire il minieolico; aumento del livello di penetrazione commerciale del business minieolico in paesi ad alto potenziale di sviluppo, quali ad esempio gli USA; introduzione di regolamentazione che promuove il ricorso a fonti energetiche con diverse misure sempre più orientate al processo autorizzativo piuttosto che alle semplici sovvenzioni.Ilsono: dimensioni ancora ridotte rispetto ai grandi competitor e agli obiettivi di crescita; marginalità inespressa dalla fase di sviluppo dei progetti; difficoltà nella ricerca e selezione di personale tecnico qualificato a causa della complessità del mercato del lavoro; mercato dei prodotti (minieolici e cogenerazione) poco costante.Inoltre, isono: elevata competitività nel mercato degli EPC; evoluzione del contesto macroeconomico globale con instabilità geopolitica, andamento dell'inflazione e dei tassi di interesse; appesantimento dei costi di struttura in risposta all'aumento della dimensione media delle commesse; rischi finanziari derivanti dallo sviluppo di grandi parchi rinnovabili; possibili cambiamenti nel quadro normativo di riferimento (ostacoli al processo autorizzativo degli impianti da energia rinnovabile).