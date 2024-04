AIAF, Pietro Poletto eletto nuovo presidente

London Stock Exchange Group

Intesa Sanpaolo

Société Générale

(Teleborsa) -è il, Associazione Italiana per l'Analisi Finanziaria, l'organizzazione che riunisce tutti i professionisti che operano nell'ambito dell'analisi finanziaria in Italia. L'incarico di Poletto, che sostituisce Davide Grignani, avrà la durata di 4 anni.Poletto è attualmente Vice Presidente die membro del CdA di, dopo essere stato per oltre un ventennio Global Head of ETF and Fixed Income Markets di Borsa Italiana"È intenzione del Consiglio Direttivo valorizzare i punti di forza dell'Associazione quali l'indipendenza, il suo prestigio istituzionale, la qualità dei suoi corsi formativi - ha commentato il nuovo presidente - È fondamentalecon i regolatori in un momento storico di forte cambiamento normativo e poter contribuire, con spirito propositivo ed indipendente, alle evoluzioni in atto".Il nuovo Presidente sarà affiancato nell'attività associativa e di formazione da una squadra composta da: le Vice Presidenti(Senior Equity Analyst Insurance & Asset Gatherers) e(Managing Director Global Market Strategist J.P. Morgan Asset Management, Consigliere AIAF dal 1998 al 2000), dal Consigliere e Tesoriere(Senior Analyst Corporate Finance Integrae SIM, già Tesoriere AIAF) e dai Consiglieri(Professore ordinario di economia degli intermediari finanziari Università di Genova e Affiliate professor in banking and insurance SDA Bocconi),(già Segretario Generale AIAF dal 2005 al 2018),(Dottore Commercialista e Revisore Contabile, Docente di Tecnica Professionale e Finanza Aziendale Università Cattolica di Milano, già Presidente della Commissione Formazione AIAF dal 2003 al 2014),(Founder & CEO Vertis SGR, Docente di Corporate & Investment Banking Università degli Studi di Bari Aldo Moro),(già Presidente AIAF e già Senior Banker),(Responsabile area sostenibilità AIAF, former Chief Compliance Officer gruppo quotato),(Chief Audit Executive e ODV 231 Member of Bank of China Ltd Milan Branch, Member of EFFAS Arbitration Board; Consigliere e Tesoriere AIAF dal 2014 al 2020; Member of EFFAS Arbitration Board dal 2014).