Commercialisti, il ruolo del welfare aziendale e del work-life balance

(Teleborsa) - “Negli ultimi anni, abbiamo osservato un aumento del turnover all'interno delle aziende, con un crescente numero di dimissioni volontarie. I lavoratori sentono il desiderio di cambiare per migliorare la qualità della propria vita”. Lo ha affermato, Ispettore Territoriale del Lavoro di Modena e esperto di Diritto del Lavoro, intervenendo al forum ‘’, promosso dalla Commissione Lavoro e Previdenza dell’Ordine dei dottori commercialisti e degli esperti contabili di Napoli, presieduto da Eraldo Turi, che si è svolto a Palazzo Calabritto.“Il datore di lavoro ha il compito di bilanciare gli interessi in gioco - ha aggiunto Camera -, consentendo al dipendente di trovare un valore aggiunto che lo incoraggi a non cercare nuove opportunità lavorative. Serve, dunque, non solo una’ ma anche aiuto alla famiglia, fringe benefit e flessibilità in termini di orario e modalità di lavoro, incluso lo smart working, quando possibile. L'obiettivo è far sentire il lavoratore parte integrante dell'azienda per un equilibrio di interessi”.Secondo, Vice Presidente dell’Odcec Napoli, “Il welfare aziendale rappresenta l'equilibrio tra la vita professionale e le esigenze personali dei dipendenti. Gli strumenti flessibili e le politiche attuate possono beneficiare sia l'azienda che il lavoratore. Stiamo organizzando corsi di specializzazione per reclutare nuovi professionisti e avvicinare i giovani al nostro settore”., consigliere nazionale dei commercialisti italiani con delega al lavoro, ha affermato: “Il welfare aziendale è cruciale per lo sviluppo aziendale e nazionale. Il benessere del lavoratore è fondamentale per la produttività aziendale. I commercialisti, con la loro visione proattiva, possono fornire un contributo significativo in questo ambito”.(PSB) ha parlato della necessità di “combattere la migrazione dei giovani dal sud al nord e all’estero. Le imprese devono creare un ambiente accogliente e rispettoso per i propri dipendenti. È essenziale rivedere le vecchie pratiche aziendali e focalizzarsi sul benessere del lavoratore, il vero ‘capitale’ di un'azienda”.(segretario della Commissione Lavoro), ha sostenuto che il “welfare aziendale e la Work-Life Balance includono gli strumenti che le strutture imprenditoriali offrono per migliorare il potere d'acquisto dei lavoratori, sia attraverso la retribuzione, sia con beni e servizi. I commercialisti forniscono consulenza specializzata per aiutare le aziende nell'implementazione di queste politiche, avendo sempre un ‘occhio’ sul costo del lavoro”. I lavori sono stati introdotti da(presidente della Commissione Lavoro e Previdenza dell’Odcec Napoli) e(presidente dell’Ugdcec Napoli).