Consumi al palo: intenzioni d'acquisto ai minimi da 12 mesi

(Teleborsa) - Non è una primavera buona per ia causa dele della difficoltà delle famiglie di far quadrare i conti in casa. E così, tranne qualche piccola ristrutturazione domestica e qualche giro fuori porta.(sport, e fai-da-te). Secondo l’Osservatorio Findomestic (Gruppo Bnp Paribas) di aprile, quello attualeper quasiai minimi degli ultimi 12 mesi.resta la principale, unita al calo del potere d’acquisto (al secondo posto tra le preoccupazioni più avvertite), così la propensione all’acquisto a 3 mesi frena (-7,8%) ai minimi dellì'ultimo anno."Far quadrare il bilancio familiare rappresenta oggi un problema per il 38% delle famiglie, un dato stabile rispetto al mese scorso anche se in lieve miglioramento rispetto a gennaio e dicembre", commenta Claudio Bardazzi, Responsabile Osservatorio Findomestic.Dall’Osservatorio emerge chea causa di maggiori difficoltà economiche, mentre la maggioranza: il 30% dichiara di non avere risorse sufficienti, mentre la maggioranza viene influenzata dall’incertezza del momento. C’è anche un 23% del campione che dichiara di avere progetti e di realizzarli serenamente.In base alle risposte degli intervistati vi sono poi deiintrodotti negli ultimi annidegli italiani, rappresentando una piccola o grande svolta per chi li ha acquistati, comei, ma soprattutto. Ci sono poi prodotti di ultima generazione che, secondo i rispondenti, non hanno migliorato la vitae che non soddisfano pienamente chi li acquista e quindi spesso i consumatori tendono a rinviarne l'acquisto.Lagli italiani (il 60%) anche quella più spinta come l'intelligenza artificiale, i robot, i visori o la guida autonoma, maper assicurarsi l'ultimo ritrovato della tecnologia quella maggioranza diventa. E questo perché il 53% degli italiani spesso è deluso dall’acquisto di unae quindi è contrario a investire di più.Ladegli italiani a tre mesi èper prodotti per lei - isolamento termico (-28,4%), infissi e serramenti (-24,2%), pompe di calore (-21,3%)- Fanno(+11,1%).anche nel settore dellale e-bike perdono il 15,8%, i monopattini il 6,1% - e per(-13,9%)(-8%). Peggio per i(-27%).(+3,8%), gli altri segmenti dellasono tutti: telefonia (-12%), PC (-7,7%), TV (-5,6%) e fotocamere (-4,2%).per i mobili (-6,5%) e gli elettrodomestici (grandi -1,2% e piccoli -4,2%)., invece, le(+2,9%), il(+3,6%), i(+5,5%) e soprattutto il segmento delle(+19,3%).