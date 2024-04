Renault, ricavi primo trimestre in aumento dell'1,8%. Conferma guidance

Renault Group

(Teleborsa) -ha registrato 549.099nel, in aumento del 2,6% rispetto al primo trimestre del 2023. In Europa, il Gruppo mantiene la terza posizione con 391.490 unità vendute, in crescita del 4,3%.ammontano a 11.707 milioni di euro, in aumento dell'1,8% rispetto al primo trimestre del 2023. A cambi costanti, i ricavi del Gruppo sono aumentati del 5,9%.I ricavi delhanno raggiunto i 10.446 milioni di euro, in calo dello 0,7% rispetto al primo trimestre del 2023. Include -4,3 punti di effetto cambio negativo (-447 milioni di euro) legato principalmente alla svalutazione del peso argentino e in misura minore della lira turca."I ricavi del primo trimestre continuano a dimostrare la rigorosa applicazione della nostra politica commerciale incentrata sul valore - ha affermato il- Il forte portafoglio ordini di fine marzo e i nostri prossimi lanci forniranno un'accelerazione sequenziale dell'attività. Insieme ad un aumento della riduzione dei costi, daranno impulso alla nostra performance finanziaria".Il Gruppo conferma le suefinanziarie per l'annocon: un margine operativo superiore o uguale al 7,5%; un free cash flow superiore o uguale a 2,5 miliardi di euro.L'imminente offensiva di prodotto e l'accelerazione della riduzione dei costi rimarranno i motori della performance operativa e della forte generazione di cassa nel 2024, si legge in una nota. Il 2024 è descritto come "un anno storico" con(7 nuovi veicoli con il marchio Renault, 2 veicoli con il marchio Dacia e 1 veicolo con il marchio Alpine). Focus su riduzioni dei costi e time-to-market più rapidi per i veicoli sia termici che elettrici, già impegnati con una traiettoria continua.