Tesoro, collocati 6 miliardi di euro di BOT

(Teleborsa) - Il Ministero dell'economia e delle finanze (MEF) hanelle aste di collocamento di titoli di Stato svolte nella giornata del 24 aprile 2024.In particolare, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,22 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,48. Secondo il resoconto fornito dalla Banca d'Italia, il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,737%.Inoltre, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 2,31 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,54. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,734%.Infine, sono stati collocatidi euro del, per cui la domanda ha raggiunto 4,46 miliardi, che corrispondono ad un rapporto di copertura di 1,49. Il rendimento medio ponderato semplice si è assestato al 3,661%.