Anglo American respinge l'offerta da 36 miliardi di BHP

(Teleborsa) - Il gigante minerarioboccia la proposta di aggregazione presentata dalla rivale, da 31,1 miliardi di sterline (36 miliardi di euro).Il CdA del gruppo minerario, ha rigettato all'unanimità un'offerta che "sottovaluta in maniera rilevante" la società e le sue prospettive", si legge in una nota.Il presidente del gruppo, Stuart Chambers ha parlato di "proposta opportunistica" e "fortemente non attraente", che verrebbe a creare "una notevole incertezza su i rischi di attuazione, quasi interamente a carico di Anglo American e dei suoi azionisti".A Londra le azioni del gruppo Anglo American mostrano una flessione frazionale, mentre sulla piazza australiana le BHP cedono oltre 3 punti percentuali.