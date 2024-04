Aviazione: oltre 31 mila visitatori al Salone "Aero 2024" in Germania

(Teleborsa) - Enorme successo per "", trentesima edizione del principale, allache si è appena concluso presso il centro espositivo dell’aeroporto di Friedrichshafen in Germania. In crescitaprovenienti da 81 Paesi di tutto il mondo, con la presenza diSoddisfazione per questi risultati è stata espressa da, amministratore delegato della società organizzatrice Fairnamic, joint venture tra Messe Friedrichshafen e Messe Frankfurt, che ha confermato che "quest’anno la fiera ha superato di gran lunga le nostre aspettative, nonostante le condizioni meteorologiche tutt’altro che ideali".Molte le novità internazionali presentate. Nel settore dei velivoli a propulsione elettrica, sono stati mostratiLa statunitenseha invece presentato, mentre. Nel settore degli elicotteri, erano presenti tutti gli attuali modelli della, direttore della manifestazione, ha sottolineato che "le numerose anteprime europee e mondiali hanno incontrato un pubblico molto preparato e internazionale: i visitatori hanno potuto vedere oltre 270 velivoli, dagli ultraleggeri agli aerei da turismo e da addestramento fino ai business jet a lungo raggio".Nel settore dei velivoli,ed ha svelato, in particolare, il nuovo bimotore quadriposto P2006T NG (Next Generation). Blackshape ha esposto invece il Prime Veloce con motore Rotax 915, che sta ottenendo la certificazione DULV per il mercato tedesco, e il Gabrièl Bk160-200, che ha concluso positivamente il processo di certificazione FAA ed è destinato al mercato statunitense. Groppo Aviazione ha mostrato i velivoli Trail e G70, Promecc Aerospace le nuove versioni degli aerei Freccia e Pegaso, ICP gli ultimi modelli degli ultraleggeri Savannah SR e Ventura Experimental, mentre Porto Aviation Group ha portato una nuova versione superveloce del velivolo Risen 916iS. Nel settore dell’ala rotante, Leonardo Helicopters ha esposto i modelli AW109GN e AW169, Lamanna Helicopter i due elicotteri ultraleggeri Escape con nuove motorizzazioni e Konner Helicopters gli elicotteri K1-S19, K2 e anche il nuovissimo anfibio K3 con pattini di atterraggio retrattili., il quadrirotore Bulldog per il trasporto di carichi pesanti e il mini-elicottero Falcon per missioni di ricognizione. Altri espositori italiani presenti sono stati Aero Club di Como, Aero Club Sibari Fly, Aerial Solution Opportunities (ASO), Aviazione Marittima Italiana/Caroli Hotels, Avmap, Carbotech Innovative, Contact, CRP Technology, Epapower, Flight & Fun, Fly Products, Flybox Avionics, FP Propeller, Getecno, Gigolè, Kristalcolor, MAV, Machiavelli Export, Marzocchi Pompe, MW Fly, NVolo, PMP, SMA, Tecnologie Industriali & Aeronautiche (TI&A) e Teknofibra.La prossima edizione "Aero 2025" si svolgerà dal 9 al 12 aprile 2025 sempre a Friedrichshafen.