Darktrace vola a Londra, ok CdA a OPA lanciata da Thoma Bravo per 5,3 miliardi di dollari

(Teleborsa) - Grande giornata per, che sta mettendo a segno un rialzo del 17,49%.Le azioni si collocano poco sotto il prezzo dell’per 5,3 miliardi di dollari, edella strategica azienda britannica nel settore della cyber-sicurezza.In una nota congiunta, Darktrace e il fondo d'investimento americano, hanno annunciato di aver aggiunto un accordo sui termini di un’offerta amichevole che prevede il pagamento di 7,75 dollari in contanti per ogni azione Darktrace, pari all’incirca a 620 pence.Il prezzo rappresenta un premio del 20% sulla quotazione di chiusura di giovedì dell’azienda di Cambridge, del 44,3% sulla media dei tre mesi al 25 aprile e del 148% sul prezzo dell’IPO del 30 aprile 2021.Il confronto del titolo con il, su base settimanale, mostra la maggiore forza relativa dirispetto all'indice, evidenziando la concreta appetibilità del titolo da parte dei compratori.La tendenza di breve diè in rafforzamento con area di resistenza vista a 6,514 sterline, mentre il supporto più immediato si intravede a 5,379. Attesa una continuazione della tendenza al rialzo verso quota 7,65.