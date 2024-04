Fitch: uscita di banche francesi dall'Africa stimola concorrenza tra banche locali

Société Générale

BNP Paribas

Credit Agricole

(Teleborsa) - L', che si avvicina alla fine,, sia organicamente che attraverso fusioni e acquisizioni. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo report sul tema. Ciò dovrebbe stimolare la concorrenza e avvantaggiare i settori bancari locali nonostante alcune sfide a breve termine, viene sottolineato.ha annunciato il 12 aprile ladi Société Générale Marocaine de Banques (SGMB) e delle sue filiali al conglomerato marocchino. Ciò fa seguito a diverse cessioni africane da parte delle banche francesi negli ultimi anni. Negli ultimi sei mesi Société Générale ha anche concordato la vendita di alcune altre filiali africane più piccole e ha avviato una revisione strategica per cedere la sua partecipazione del 52,34% nella Union Internationale de Banques con sede in Tunisia.Anche la presenza africana di, BPCE eed è ormai molto limitata. Fitch si aspetta ulteriori disinvestimenti nei prossimi 12-24 mesi, soprattutto se le valutazioni saranno interessanti per le banche venditrici.Le controllate cedute si trovano ad affrontare diverse sfide poiché la. Inoltre, l'uscita di azionisti esteri di alto livello è spesso negativa per il credito delle filiali.Un rating più basso, o l'uscita di un azionista straniero, potrebbero renderee alle banche corrispondenti, perturbando potenzialmente le rimesse, i pagamenti e le attività di finanziamento commerciale transfrontaliere.Fitch Ratings ha spiegato che l'uscita delle banche francesi dal settore bancario al dettaglio e commerciale africano è leggermente positiva per il credito. Si stannoe su attività quali assicurazioni, leasing, corporate e investment banking, dove possono realizzare maggiori sinergie.