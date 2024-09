Italgas, riapertura bond febbraio 2029 per 350 milioni attira elevata domanda

Italgas

BNP Paribas

BofA

Citi

J.P. Morgan

Morgan Stanley

Société Générale

(Teleborsa) -ha concluso con successo la(scadenza 8 febbraio 2029) effettuata in data 8 febbraio 2024. L'operazione ha registrato una domanda superiore di oltre tre volte rispetto all'offerta iniziale, consentendo di incrementare l'importo offerto fino a. I proventi dell'emissione verranno utilizzati per il rifinanziamento di indebitamento bancario di prossima scadenza.Il collocamento, rivolto a investitori istituzionali, è stato organizzato e diretto, in qualità di Joint Bookrunners da Banca Akros,. Le obbligazioni saranno quotate presso laLaè al 3,125%, con un prezzo di re-offer di 99,683 (corrispondente a uno spread di 95 punti base sul tasso mid-swap di riferimento).