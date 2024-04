Decreto primo maggio, Governo al lavoro: da tredicesime a sgravi per aziende che assumono

(Teleborsa) - Come già lo scorso anno, quando il Governo aveva varato un decreto ad hoc il 1l'esecutivo lavora a nuovi interventi su fisco e lavoro: dalr i lavoratori a basso reddito alla detassazione dei premi di produzione passando per gli sgravi per aziende che assumono, specie al Sud, i dossier sul tavolo del Consiglio dei Ministri in programma domani.Nuovi interventi che sono al centro dell'incontro di oggi conerta irritazione delle parti sociali che rimproverano una mancanza di una reale trattativa sui provvedimenti.Norme ancora da definire ma il viceministro all'Economia, Maurizio Leo, a margine della conferenza programmatica di FdI a Pescara ha anticipato che nel Cdm del 30 aprile riuscirà a portare il decreto legislativo sull'Irpef, attuativo della delega fiscale, atteso e slittato.Tra le novità più interessanti nel dlgs il bonus sulle tredicesime che nell'ultima bozza viene definito "un'indennità" fino a 100 euro ai lavoratori dipendenti con reddito fino aanche se nato fuori dal matrimonio riconosciuto, adottivo o affidato). Misura limitata l 2024, "a causa della limitatezza delle risorse disponibili" nell'attesa dell'introduzione strutturale di un regime fiscale sostitutivo sulle tredicesime per i lavoratori dipendenti. "ha spiegato Leo.