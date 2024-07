Anitec-Assinform: il digitale poco valorizzato nel decreto legge liste d’attesa

(Teleborsa) - In seguito allasulle liste d'attesa alla Camera,, l'Associazione di Confindustria che rappresenta le, ha presentato il policy paper "Il ruolo del digitale nella gestione delle liste d’attesa". Il documento evidenzia che, nonostante le misure proposte nel Decreto-Legge e nel Disegno di Legge, il potenziale del digitale in sanità non è ancora stato pienamente valorizzato.La dinamica degli investimenti conferma come il. Secondo il Rapporto "" di, presentato lo scorso primo luglio, il valore del mercato digitale in sanità si è attestato a 2.233,4 miliardi di euro nel 2023. In prospettiva il mercato si stima raggiungerà, con un tasso diLeper agire sia sul fronte della domanda che dell'offerta di servizi sanitari: sul fronte della domanda, le soluzioni digitali possono contribuire a valutare l'appropriatezza degli accessi e supportare i medici di base nella gestione dei pazienti, sul fronte dell'offerta, il digitale può aumentare la produttività e l'efficienza del sistema sanitario attraverso telemedicina, teleconsulto e telemonitoraggio.Ilpropone alcune misure concrete, tra cui: l'istituzione di un fondo per dotare Medici di Medicina Generale e Pediatri di libera scelta di strumenti digitali per la gestione degli appuntamenti e prestazioni base di telemedicina, lo sviluppo di un Fascicolo Sanitario Elettronico (FSE 2.0) aperto e interoperabile, l'implementazione di piattaforme integrate per una visione d'insieme delle liste d'attesa a livello regionale e nazionale.Il documento include anche alcuni business case di sanità digitale realizzati dalle. Queste, iniziative, considerate eccellenze del settore, potrebbero ridurre significativamente i tempi per l’accesso a prestazioni sanitarie, se diffuse su larga scala., ha dichiarato: "In un contesto dove la sanità è sempre più digitale e interconnessa, le tecnologie innovative offerte dall’industria ICT rappresentano uno strumento potente per affrontare il problema delle liste d'attesa, offrendo soluzioni innovative sia per il governo della domanda che per il miglioramento dell'offerta di servizi sanitari. La sfida sta nell’introdurre queste, guardando ai processi nel loro insieme per identificare e correggere inefficienze, squilibri e punti critici lungo l'intera catena di erogazione dei servizi sanitari".