Dl Coesione, Camera approva la fiducia con 190 sì

(Teleborsa) - Con 190 voti a favore, 124 contrari e 4 astensioni. Gli ordini del giorno saranno votati domani, prima di procedere al(previsto per giovedì, ma non è escluso un anticipo). Il decreto scade il 6 luglio.La fiducia è stata posta sul, identico a quello approvato dal Senato. La votazione per appello nominale si terrà domani, con inizio alle 16, mentre alle 14.15 si svolgeranno le dichiarazioni di voto. A seguire, l'esame degli ordini del giorno. Il 4 luglio è previsto il voto finale.