Popolare di Sondrio, Pedranzini: armonia tra azionisti e fiducia nel vertice

Banca Popolare di Sondrio

Unipol

(Teleborsa) - L'diha approvato la relazione degli amministratori sulla gestione, ilal 31 dicembre 2023, chiuso con un utile netto di 392,766 milioni di euro, e il riparto dell'utile stesso, che prevede la distribuzione di ununitario lordo di 0,56 euro, cedola n. 46. Il pagamento del dividendo, considerato che lo stacco avverrà, secondo le vigenti disposizioni, il 20 maggio prossimo, decorrerà dal 22 maggio 2024. Il predetto utile netto è quindi destinato come segue: dividendo 253,896 milioni; riserve 138,370 milioni; fondo beneficenza 0,5 milioni.Sono stati: Giay Roberto, Credaro Loretta (amministratore esecutivo), Recchi Giuseppe (amministratore indipendente), Molla Pierluigi (amministratore indipendente) - tratti dalla Lista n. 1 presentata dal Consiglio di amministrazione e che ha ottenuto numero 184.366.117 voti -, Neervoort Séverine Melissa Harmine (amministratore indipendente), tratta dalla Lista n. 2 presentata da n. 12 azionisti che ha ottenuto numero 48.802.507 voti."Le proposte dell'Amministrazione - afferma il presidente- sono state oggetto di larghissima condivisione, con un'approvazione pressoché unanime del bilancio e dell'impianto di remunerazione. La lista del Consiglio di amministrazione ha ricevuto, espressione e conferma della vivacità della nostra base sociale e dei territori in cui siamo radicati"."L'esito dell'Assemblea, di cui siamo molto soddisfatti - dichiara, Consigliere delegato e direttore generale - sancisce anche quest'anno, restituendoci sul piano della governance quel dato di solidità che riscontriamo trimestre dopo trimestre nel business e nei numeri. È il frutto di un percorso di crescita che ci contraddistingue, improntato a visione di medio-lungo periodo, con un focus particolare nell'interpretazione dei cambiamenti in atto, per migliorare la nostra capacità di adeguamento, mettendo a segno le grandi opportunità offerteci dalle innovazioni tecnologiche e informatiche. Ci metteremo tutto il nostro impegno, con slancio, per ripagare chi da sempre ripone in noi la sua fiducia".