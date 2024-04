Antares Vision, verifiche su unità USA: ricavi per 50 milioni da non contabilizzare

Antares Vision

(Teleborsa) - Il CdA di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha deliberato di procedere con il cosiddetto. Tale decisione deriva dall'dirette ad accertare il trattamento contabile negli anni 2021-2023 dei ricavi realizzati dalla controllata americana rfXcel nell'ambito del business L5, si legge in una nota.In estrema sintesi, le risultanze di tali verifiche hanno fatto emergere principalmente che taluni esponenti del precedente management americano di rfXcel hannorelativi al business L5. In particolare, sono state emesse fatture per prestazioni non realizzate in violazione dei principi contabili applicabili, creando della documentazione per attestare l'asserita esecuzione delle citate prestazioni e registrando(nel periodo 2021-2023) che, in base ai principi contabili rilevanti negli Stati Uniti,. Tali comportamenti hanno indotto in errore la capogruppo in merito all'effettiva entità dei ricavi di rfXcel e dello stato di avanzamento del business L5, riflettendosi sui bilanci consolidati.Sono ancora in corso le lavorazioni per stabilire l'effetto del restatement sui valori dell'attivo dello stato patrimoniale consolidato relativamente agli esercizi 2022 e 2023. Leche si renderanno necessarie sono "consolidate di patrimonio netto, viene sottolineato.Per quanto riguarda il processo dia medio-lungo termine, Antares Vision segnala che è stato raggiunto uncon i soggetti finanziatori che prevede la rimodulazione dei covenant finanziari sia per l'esercizio 2023, sia per gli esercizi successivi. La formalizzazione degli accordi definitivi è prevista entro la prima metà di maggio.