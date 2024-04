Fondazione CRT, il 21 maggio sarà nominato il nuovo presidente

(Teleborsa) - Il Consiglio d'Amministrazione diha approvato ildei prossimi appuntamenti per procedere alladell'Ente dopo le dimissioni di Fabrizio Palenzona per la vicenda riguardante il presunto patto occulto fra alcuni membri del consiglio d'indirizzo e del CdA.Il calendario stabilito prevede una riunione del(CdI) il 7 maggio per l'insediamento ufficiale dei nuovi membri del CdI. Una seconda riunione del Consiglio di Indirizzo si svolgerà il 14 maggio per la cooptazione del Consigliere mancante, portando così a 22 il numero dei membri del CdI come previsto dallo statuto dell'Ente.Infine, ilsi terrà ladel Consiglio di Indirizzo nella quale sarà nominato il nuovo presidente di Fondazione CRT.