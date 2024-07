Antares Vision, assemblea elegge nuovo CdA. Confermati i vertici

Antares Vision

(Teleborsa) - L'di, società quotata su Euronext STAR Milan e attiva nel settore del controllo qualità e tracciabilità dei prodotti, ha approvato ilal 31 dicembre 2023 e deliberato di destinare il risultato di esercizio, pari ad una perdita di 43.544.450 euro, interamente a deduzione della riserva straordinaria.I soci hanno nominato, con il meccanismo del voto di lista, ildi Antares Vision, preventivamente definendone in undici il numero dei componenti e stabilendo in tre esercizi sociali la durata del relativo incarico.Ildai seguenti membri: Emidio Zorzella, Giovanni Crostarosa Guicciardi, Gianluca Mazzantini, Massimo Bonardi, Fabio Forestelli, Vittoria Giustiniani, Antonella Odero Ambriola, Alessandra Bianchi, Antonella Angela Beretta e Mariagrazia Ardissone, tratti dalla lista di maggioranza presentata dall'azionista Regolo (titolare del 49,58% del capitale sociale); Paolo Silvio Tanghetti, tratto dalla lista di minoranza presentata da una serie di investitori istituzionali.Al termine dell'Assemblea, si è riunito per la prima volta il nuovo Consiglio di Amministrazione, presieduto da Emidio Zorzella, che ha provveduto a nominarequale. In piena continuità rispetto al precedente mandato, il Consiglio ha anche conferito poteri di rappresentanza e delega interna all'alta strategia al, nonché deleghe per la Ricerca e Sviluppo ache resta operativo nel Gruppo in qualità diIn un'ottica di ulteriore rafforzamento della struttura di governance, il Consiglio di Amministrazione ha nominatoquale, attribuendogli determinati poteri - da esercitare in coordinamento con il Presidente - atti ad assicurare il corretto funzionamento del sistema di governo societario di Antares Vision. Il Consiglio di Amministrazione ha affidato il ruolo di Lead Independent Director all'Amministratore indipendente Giovanni Crostarosa Guicciardi.