Mid e small cap, Intermonte: rotazione sarà graduale nonostante valutazioni interessanti

Intermonte

(Teleborsa) - I banchieri centrali stanno cercando di trovare un delicato equilibrio mentre studiano come meglio governare la situazione economica. Vogliono evitare di tagliare i costi di finanziamento troppo o troppo presto, il che potrebbe spingere l'economia a riaccelerare e l'inflazione a mettere radici ancora più salde. In questo scenario, in un contesto di crescenti tensioni globali, "è probabile che le large cap rimangano più favorite rispetto alle mid/small cap, ma riteniamo ancora che una". Lo si legge nel report mensile disull'andamento del segmento italiano delle mid-small cap, a cura di Andrea Randone, Head of Mid Small Cap Research.Intermonte continua a raccomandare disui portafogli a media/piccola capitalizzazione, concentrandosi sui titoli di qualità. L'esposizione agli USA, che si stanno dimostrando molto resilienti, o a temi di investimento interessanti (infrastrutture, difesa, digitalizzazione) nell'attuale scenario incerto potrebbero essere un vantaggio.L'azionario italiano è sul punto di distribuireper circa 30 miliardi di euro nei prossimi mesi e parte di questa liquidità potrebbe essere dirottata verso le società a piccola e media capitalizzazione, anche se la concorrenza dei titoli di Stato resta elevata con una nuova,all'inizio di maggio, con un probabile ulteriori drenaggio di risparmi da parte della clientela retail.