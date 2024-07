Europa, BofA: potrebbe essere il momento delle small cap

(Teleborsa) - Dopo una sotto-performance del 25% dal primo trimestre dello scorso anno, le, sovra-performando le large cap del 10%, aiutate da un calo di 30 pb nei rendimenti obbligazionari (facendo sperare che ciò allevierà le pressioni finanziarie sulle small cap, dato loro maggiore esposizione al debito a tasso variabile), crescenti aspettative di una(che, secondo le proiezioni, porterebbe a una deregolamentazione favorevole per le piccole imprese) e(con le small cap scambiate a uno sconto P/E quasi record del 30% rispetto a maiuscolo grande). Lo afferma Bank of America in una ricerca sul tema.In, i: una sotto-performance del 10% nell'ultimo anno è stata seguita da una modesta inversione del 2% negli ultimi giorni, ma anche qui il punto di partenza per le small cap è interessante dopo una sotto-performance del 30% dal 2021, che ha hanno lasciato il P/E relativo vicino ai minimi storici.Bank of America si aspetta aspettiamo che lo slancio della crescita nell'Eurozona e negli Stati Uniti si indebolisca nei prossimi mesi, man mano che la spinta proveniente dagli stimoli fiscali statunitensi svanisce e si fa sentire l'effetto frenante della politica monetaria restrittiva, in linea con il ribasso per i PMI di Stati Uniti ed Eurozona, che lascia gli esperti. Gli analisti mantengono tuttavia una manciata dicontro la possibilità che l'insolito ciclo macro post-Covid continui a sorprendere al rialzo, tra cui i prodotti chimici europei, i beni di lusso e le small versus large cap, che non sono riuscite a partecipare al recente rally ciclico.La banca d'affari prevede che l'aumento dei premi per il rischio e il calo dei rendimenti obbligazionari rappresenteranno un mix netto negativo per le azioni, con le proiezioni macro che implicano un ribasso del 15% per lo Stoxx 600 a 450 entro il primo trimestre, nonché una sotto-performance del 10% per i titoli ciclici europei rispetto ai difensivi dopo un calo del 7% ritiro da aprile. Bank of America ènei settori difensivi alimentare e delle bevande e farmaceutico, nonchénel settore bancario e dei beni d'investimento.