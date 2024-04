USA, indice costo del lavoro 1° trimestre +1,2%

(Teleborsa) - Aumenta ildel 2024. Secondo quanto rilevato dal Bureau of Labour Statistics (BLS) l'indice del costo del lavoro è salito dell'1,2%, dopo il +0,9% del trimestre precedente. Il dato è superiore al +1% del consensus.Nello stesso periodo le paghe ed i(che contano un 70% del costo complessivo) sono aumentati dell'1,1% come nel trimestre precedente. I costi per indennità () sono aumentati dell'1,1%, ad un ritmo superiore rispetto al +0,7% del trimestre precedente.