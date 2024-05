ConocoPhillips, utili calano più delle attese nel primo trimestre

ConocoPhillips

(Teleborsa) -, una delle maggiori compagnie petrolifere del mondo, ha riportatodel2024 di 2,6 miliardi di dollari, o 2,15 dollari per azione, rispetto agli utili del primo trimestre 2023 di 2,9 miliardi di dollari, o 2,38 dollari per azione. Escludendo le voci straordinarie, glisono stati di 2,4 miliardi di dollari, o 2,03 dollari per azione (mancando la stima media degli analisti di 2,04 dollari per azione, secondo i dati LSEG), rispetto 2,9 miliardi di dollari, o 2,38 dollari per azione, un anno fa."Abbiamo iniziato l'anno in modo positivo, grazie asull'esecuzione del nostro piano strategico - ha affermato, presidente e amministratore delegato - Rimaniamo costruttivi sul contesto macroeconomico e ci impegniamo a fornire rendimenti competitivi per gli azionisti, inclusi almeno 9 miliardi di dollari di ritorno di capitale pianificato per il 2024".Laaziendale totale è stata di 1.902 mila barili di petrolio equivalente al giorno (MBOED) nel primo trimestre. La liquidità generata dalle attività operative è stata di 5 miliardi di dollari e la liquidità derivante dalle operazioni (CFO) di 5,1 miliardi di dollari.ConocoPhillips prevede che la produzione deldel 2024 sarà compresa tra 1,91 e 1,95 milioni di barili di petrolio equivalente al giorno. Tutte leper l'intero anno rimangono invariate.