Europa, riassicuratori sulla buona strada per obiettivi 2025 nonostante incendi Los Angeles

Swiss Re

(Teleborsa) - Isono ancoraper il 2025, con utili del primo trimestre del 2025 resilienti nonostante le significative perdite causate dagli incendi boschivi di Los Angeles. Lo afferma Fitch Ratings in un nuovo rapporto sul tema."Questa resilienza deriva dalla crescente diversificazione degli utili, da una capitalizzazione molto solida e dall'adeguatezza delle riserve, il tutto rafforzato durante le difficili condizioni di mercato degli ultimi due anni", si legge in una nota. Ildel gruppo di riferimento è sceso al 17,5% dal 21,2% del primo trimestre del 2024.Lasottostante nel ramo danni (D&C), il miglioramento dei risultati nel ramo vita e salute (L&H) e il reddito da investimenti costante hanno sostenuto gli utili netti del primo trimestre del 2025. Unpiù debole è negativo per la crescita e la redditività, ad eccezione di, che redige i propri bilanci in dollari statunitensi.Le condizioni di mercato sono state più competitive per i rinnovi di, con un leggero calo dei prezzi e condizioni contrattuali stabili, proseguendo la tendenza dei rinnovi di gennaio. Ciò ha consentito ai riassicuratori di implementare un miglioramento della qualità del mix di portafoglio e una crescita selettiva.