Ryanair, traffico passeggeri aprile in crescita dell'8%

Ryanair

(Teleborsa) - La compagnia low-cost irlandeseha chiuso il mese di aprile con una crescita del traffico dell'8% a 17,3 17,3 milioni di passeggeri dai 16 milioni di aprile 2023. Il loard factor invece è calato di due punti percentuali al 92% dal 94% precedente.Nel corso del mese la compagnia ha operato 98.400 voli, cancellando 400 voli a causa del conflisso Israele-Gaza e 340 voli per effetto dello sciopero del 25 aprile in Francia.Da inizio anno, il volume ei passeggeri si attesta a 185 milioni, con un aume to del 9% sullo stesso periodo del 2023, mentre il load factor è sceso si un punto al 93%.