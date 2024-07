Trasporto aereo, IATA: domanda in crescita del 10,7% a maggio

(Teleborsa) -a livello globale lo scorso mese di, portando l’incremento nei primi cinque mesi dell’anno all’8,5%. Sono i dati resi noti da. Trend positivo anche per ila maggio (+1,7% rispetto a maggio 2023).La domanda di viaggio sulleè cresciuta del 14,6% rispetto a maggio 2023, mentre la domandaè salita del 4,7%., direttore generale della Iata, si è detto confortato dal gatto che il trend migliorativo non mostra segni di rallentamento, ma ha stigmatizzato i 5,2 milioni di minuti di ritardi nel controllo del traffico aereo accumulati in Europa prima dell’alta stagione. Numeri che ovviamente preoccupano gli operatori.