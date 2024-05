USA, deficit commerciale poco mosso a 69,4 miliardi di dollari a marzo

(Teleborsa) - Ilè stato di 69,4 miliardi di dollari a, in calo di 0,1 miliardi di dollari rispetto ai 69,5 miliardi di dollari di febbraio, secondo quanto comunicato da Census Bureau e Bureau of Economic Analysis.Ledi marzo sono state pari a 257,6 miliardi di dollari, 5,3 miliardi di dollari in meno rispetto alle esportazioni di febbraio. Ledi marzo sono state pari a 327,0 miliardi di dollari, 5,4 miliardi di dollari in meno rispetto alle importazioni di febbraio.La diminuzione di marzo del deficit di beni e servizi ha riflesso un aumento deldi 0,8 miliardi di dollari a 92,5 miliardi di dollari e un aumento deldi 0,9 miliardi di dollari a 23,1 miliardi di dollari., il deficit di beni e servizi è aumentato di 6,5 miliardi di dollari, ovvero del 3,2%, rispetto allo stesso periodo del 2023. Le esportazioni sono aumentate di 9,1 miliardi di dollari, ovvero dell'1,2%. Le importazioni sono aumentate di 15,6 miliardi di dollari, ovvero dell'1,6%.