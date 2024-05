Schneider Electric Italia, Davide Zardo nuovo presidente e AD

Schneider Electric

(Teleborsa) -, colosso francese attivo nella trasformazione digitale della gestione dell'energia e dell'automazione, ha annunciato che dal 1° giugno 2024subentrerà ad Aldo Colombi nel ruolo di Presidente eDavide Zardo succede adche, dopo 35 anni nel Gruppo - di cui 17 anni come Presidente e AD di Schneider Electric S.p.A. e 7 anni alla guida anche dell'organizzazione Centro Est Europa - ha raggiunto l'e quindi si ritirerà dall'attività lavorativa.Veneziano, classe 1970, laureato in Ingegneria Meccanica, Zardo è, azienda italiana specializzata nella progettazione, produzione e commercializzazione di condizionatori di precisione, e sistemi di refrigerazione, assumendo il ruolo di Business Development Director per l'organizzazione Cooling di Schneider in EMEA.In seguito opera come Vice President della divisione Secure Power e poi, dal 2018, assume la carica di(Bologna) dedicata al business dell'illuminazione di emergenza, che ha rilanciato grazie a una trasformazione significativa a livello di marketing, ingegnerizzazione e produzione.Oggi Schneider Electric è un gruppo che a livello mondiale conta oltre 150.000 dipendenti ed ha chiuso il 2023 con un fatturato di 36 miliardi di euro. In Italia vanta un'ampia e storica presenza con. La sede principale si trova a, vi sono inoltre 5 siti produttivi, 8 sedi commerciali e altri centri logistica e di ricerca.