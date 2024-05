Greenthesis, Cerved Rating Agency alza il rating a B1.1

Greenthesis

(Teleborsa) - Cerved Rating Agency hadi credito pubblico di, società quotata su Euronext Milan e attiva nella gestione integrata del ciclo dei rifiuti, da. L'upgrade riflette: (i) il consolidamento nel 2023 di ricavi e marginalità; (ii) il mantenimento sia di un Cash Flow Operativo Netto positivo, sia di un livello di leverage sostenibile; (iii) le previsioni del nuovo Piano Industriale di Gruppo 2024-2028 che indicano crescita dei ricavi, ulteriore consolidamento della marginalità e parallelo ridimensionamento della Posizione Finanziaria Netta adjusted a fronte di maggiori flussi di cassa operativi; (iv) l'atteso ingresso nel capitale sociale di Greenthesis da parte di Patrizia SE, leading partner per gli investimenti nel mercato immobiliare ed infrastrutturale globale.Sulla base delle medesime valutazioni, la nuova classe di merito creditizio B1.1 è stata da Cerved Rating Agency sia confermata per i dueintegralmente sottoscritti danell'ambito delle più ampie operazioni Basket Bond promosse dalla stessa banca in partnership con ELITE - il primo da 8 milioni di euro, con durata di 7 anni, emesso in data 31 marzo 2020 e il secondo da 10 milioni di euro, con durata anch'esso di 7 anni, emesso in data 28 luglio 2022 - sia attribuita all'ulteriore bond da 10 milioni di euro, con durata di 6 anni, emesso in data 7 luglio 2023 e sottoscritto in misura paritetica da"Questo risultato rappresenta il, che aveva posto alla base della visione strategica del Gruppo tutte quelle azioni tese al miglioramento dei fondamentali di bilancio, oltreché al complessivo miglioramento dell'intero "mondo impresa" dal punto di vista organizzativo, delle attenzioni alla sostenibilità ambientale, della equilibrata governance societaria e della socialità d'impresa", ha commentato il Chief Financial Officer di Greenthesis,