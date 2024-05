Insegnamento, resta prerogativa delle donne ma stipendi scalano classifica Ue

(Teleborsa) -resta una scelta di vita e di lavoro, che rappresentano la maggioranza degli insegnanti in Italia ed in altri paesi europei. Una scelta che non ha a che fare solo con la retribuzione, ma anche con alcuni stereotipi, ad esempio con la convinzione che l'insegnamento siae della famiglia.E' quanto emerge dall'(Teacher and Learning International Survey), pubblicato da, il quale segnala che, fra i fattori chedall'insegnamento, c'è anche ladel ruolo e loche caratterizza questo lavoro, per effetto degli impegni in aula, delle innumerevoli pratiche burocratiche e della lenta progressione di carriera.in Italia resta comunque, con circa cinquant'anni di media, posizionando l'Italia al quarto posto dietro a Estonia, Grecia e Lituania.Quanto alle, c'è una piccola, perché per effetto dell'ultimo contratto patteggiato dal Ministro Valditara e siglato dal governo, le retribuzioni degli insegnanti hanno, soprattutto ad inizio professione. L'indagine condotta dall'OCSE, infatti, colloca l'Italia aldi stipendio annuo, dopo Austria, Spagna e Svezia e davanti a Francia, Finlandia e Portogallo.di carriera, lo stipendio sale in media a(+32,1%), posizionando l'Italia al terzo posto dopo Austria e Spagna., in prossimità del pensionamento, condi retribuzione lorda annua (+16,9%), al quinto posti dopo Austria, Portogallo, Spagna e Francia.