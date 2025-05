Stipendi scuola, Anief: tra priorità gli scatti automatici ogni 4 anni con primo dopo 36 mesi

(Teleborsa) - Ilha le idee chiare sulle priorità di modifica rinnovo del contratto nazionale Istruzione e Ricerca 2022-24: una di queste riguarda sicuramente ladel personale e l'aumento del numero di scatti automatici."Le attuali tabelle degli scatti di anzianità sono vecchie e illogiche - diceAnief - per questo motivo chiederemo all'Aran, già nell'incontro di dopodomani, aumenti ogni quattro anni, con il primo scatto a partire dal terzo anno e non dall'inizio del nono come avviene oggi".Per la reintroduzione del primo gradino stipendiale del personale scolastico, l'Anief ha anche fatto da tramite per la presentazione di unal DL 45, del 7 aprile scorso (Atto Senato n. 1445), a giorni al voto dopo l'esame di ammissibilità della VII Commissione del Senato."L'approvazione della riproposizione del primo gradino stipendiale, ovvero della fascia 3-8 anni, cassata inopinatamente quasi tre lustri fa - ha ribadito Pacifico - permetterebbe di modificare la tabella del contratto collettivo nazionale e di garantire i, rispetto al nono attuale. In pratica si ripristinerebbe quello che avveniva alle buste paga del personale della scuola fino al 2010: si tratterebbe di un importante modifica che darebbe anche un po' di ossigeno e potere di acquisto a docenti e personale Ata sempre più alle prese con stipendi sempre più depotenziati dall'inflazione".