Stellantis, divisione veicoli commerciali sulla buona strada per obiettivi piano

Stellantis

(Teleborsa) -, divisione di veicoli commerciali che comprende sei marchi del gruppo (Citroen, FIAT, Opel, Peugeot, Ram e Vauxhall), ha registrato, rappresentando un terzo dei ricavi netti registrati dae confermando la leadership nella regione Medio Oriente & Africa per il secondo trimestre consecutivo.Nel primo trimestre del 2024, Stellantis Pro One ha raggiunto una. Inoltre, ha mantenuto la(N. 1 in Italia con FIAT Professional leader di mercato) sia in quelle del. Per quanto riguarda le vendite di BEV nell'UE30 per il trimestre, Pro One occupa il primo posto con una quota di mercato del 33%, con il marchio Peugeot leader in tutta la regione. Nel Nord America Ram mantiene la terza posizione."L'andamento delle vendite dei veicoli commerciali nel primo trimestre del 2024 conferma eStellantis Pro One - ha affermato, Senior Vice President di Stellantis, Commercial Vehicles Business - L'accoglienza entusiastica della nostra gamma di van completamente inedita, combinata con nuovi servizi connessi e vantaggiose offerte di furgoni con propulsione a celle a combustibile a idrogeno, conferma Stellantis come scelta privilegiata per i professionisti".Stellantis Pro One è sulla buona strada per raggiungere glistrategico Dare Forward 2030.