Zignago Vetro, downgrade di Intesa a Hold con taglio target price

(Teleborsa) -ha abbassato la(ada Buy) e il(adai precedenti 17,5 euro) sul titolo, produttore di contenitori in vetro cavo quotato su Euronext STAR Milan, alla luce dei risultati del primo trimestre del 2024 e del difficile scenario del 2024.Gli analisti scrivono che il primo trimestre del 2024 è stato influenzato darispetto a un forte primo trimestre 2023, e alcune voci non ricorrenti hanno ulteriormente influenzato la redditività.Prevedono un, con rischi derivanti da un utilizzo non ottimizzato della capacità e da uno squilibrio tra prezzi di vendita e costi di produzione, che deve essere risolto. Tuttavia, gli analisti sono fiduciosi che l'azienda possa sfruttare nel medio termine l'aumento della capacità produttiva, la flessibilità nella produzione e un margine EBITDA ai vertici della categoria nel periodo 2021-2023.Il broker hadel 17% e del 14% nel FY24 e nel FY25.