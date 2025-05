BCE, Intesa: certo un nuovo taglio dei tassi ufficiali di 25 punti base

Intesa Sanpaolo

(Teleborsa) - C'ètra economisti e mercati sull'esito della prossima riunione Banca centrale europea (BCE): arriverà undei tassi, che porterà il tasso sui depositi al 2%. Lo si legge in una ricerca di, firmata dall'economista Luca Mezzomo.Secondo l'esperto, lanon cambierà: ancora una volta la BCE non si impegnerà a un percorso predeterminato, segnalando che nuovi aggiustamenti della politica monetaria sono possibili e che potranno essere decisi nei prossimi mesi in base all'andamento dei dati.Tuttavia, in conferenza stampa lapotrebbe avvisare che la fase di allentamento entrerà in pausa nel corso dell'estate, per esempio, sottolineando la necessità di attendere più dati (nonché gli sviluppi dei negoziati commerciali) prima di valutare nuove mosse.A seguito del peggioramento delle prospettive congiunturali e del calo più rapido dell'inflazione, Intesa ritiene ora