MPS, Lovaglio: raggiunta la maggior parte dei target del piano, verrà aggiornato

Monte dei Paschi di Siena

(Teleborsa) - ", con il nuovo management team e le nostre persone che guidano la crescita. La performance operativa record dimostra la forza di MPS e il CET1 ratio al 18,2% pro forma dimostra che la banca è al top del settore". Lo ha affermatodi, durante la call con la comunità finanziaria dopo la pubblicazione dei risultati del primo trimestre 2024 "L'è stato di 333 milioni di euro, in crescita del +41,2% anno sui anno, grazie all'ulteriore miglioramento della performance operativa, mentre il confronto trimestre su trimestre è influenzato dal rilascio di accantonamenti per rischi legali straordinari e imposte nette positive a fine 2023 - ha spiegato - L'NII è stato di 587 milioni di euro, in crescita del 16,4% anno sui anno, ed è in linea con la guidance annuale. La crescita delle commissioni, che compenserà la dinamica dell'NII, ci consente di confermare la guidance sui ricavi totali data a inizio anno per una leggera crescita. L', con un aumento del cost of funding, margini resilienti, e un impatto dell'emissione dei bond. Inoltre, siamo fiduciosi che la nostra".Lovaglio ha sottolineato "l'", con "le performance operative in ulteriore miglioramento che sono state sostenute dall'accelerazione delle commissioni e dalla maggiore efficienza". "Il cost risk è in linea con le aspettative a 54 pb, mentre il CET1 FL ratio al 18,2% pro forma, incluso l'utile netto del primo trimestre al netto del dividend pay-out del 50%, è stato in ulteriore aumento grazie alla generazione organica di capitale.superiore a quello del 2023 rettificato per il rilascio di accantonamenti per rischi legali (circa 1,3 miliardi di euro)"."Una medio termine sarà fornito nel contesto della presentazione dei risultati del secondo trimestre", ha annunciato l'AD. "L'idea è di estendere il periodo, ma ancora è da definire, comunque ci aspettiamo di andare oltre il 2026", ha aggiunto.Comunque, "siamo in anticipo sui target del piano - ha detto Lovaglio - E anche se il motore di MPS sta andando a piena velocità, siamo impegnati ad accelerare, perché la nostre persone sono motivate e conosciamo lo scenario di mercato. Dobbiamogli azionisti"."Abbiamo- ha detto in altro passaggio - Quello su cui ci concentreremo è lo sviluppo di precise area di ricavi, che stanno già iniziando a beneficiare delle nostre azioni, come prodotti di prestito per famiglie e PMI, prodotti di asset management, un utilizzo maggior della tecnologia pe l'attività commerciale. Non stiamo identificando aree specifiche di ottimizzazione dei costi, che è uno sforzo continuo".Rispondendo a una domanda diretta sul tema, ha detto: "Non credo che dobbiamo consumare capitale per comprare asset bancari. Magari con il nuovo piano considereremo un. Proveremo a catturare le opportunità connesse alla partnership che abbiamo, ma penso che dobbiamo essere attivi e ottimizzare il capitale in eccesso".