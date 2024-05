Ariston scende in Borsa con taglio target price da analisti

Ariston

(Teleborsa) -a Piazza Affari per, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nelle soluzioni rinnovabili e ad alta efficienza per il riscaldamento dell'acqua e degli ambienti, all'indomani della diffusione deiper il primo trimestre 2024.ha abbassato il target price aper azione dai precedenti 6,6 euro, mentre Banca Akros ha confermato il target price a, affermando che "i risultati sono stati deboli, come nelle attese"., che ha abbassato il target price del 4% a, parla di un primo trimestre 2024 leggermente sotto le attese e di una guidance FY24 (ex Russia) coerente con consensus."L'ma crediamo che il mercato lo abbia già più che scontato - viene sottolineato - In aggiunta ci aspettiamo che il portafoglio geografico/tecnologico possa essere ulteriormente rafforzato con operazioni di M&A".Si muove al ribassocon i, per una. Le maggiori attese vedono un'estensione del ribasso verso l'area di supporto stimata a 4,896 e successiva a 4,783. Resistenza a 5,189.