BPER, Papa: ben in anticipo sul piano, valutiamo una revisione

BPER

(Teleborsa) - "Siamo perfettamente consapevoli che lae quindi. Voglio sottolineare che non ci stiamo lavorando attualmente, ma - considerando appunto che la banca è in anticipo - stiamo valutando la possibilità di aggiornarlo o revisionarlo". Lo ha affermato il nuovo AD di, nella conference call con gli analisti dopo la pubblicazione dei risultati per il primo trimestre 2024 "Abbiamo costi piuttosto alti se guardiamo ai competitor - ha risposto Papa a una domanda sul tema - Ma abbiamo anche migliorato sostanzialmente il cost income ratio. Vedoe modernizzare la macchina operativa. Avremo anche unafirmato alla fine dello scorso anno per l'uscita volontaria di 1000 colleghi. Prevediamo che una buona fetta lascerà la banca entro la fine dell'anno. Ci aspettiamo da questo fronte un beneficio entro la fine del 2025. Assieme ad altre iniziative, questo migliorerà il cost income ratio"."Ci aspettiamo, per 75 punti base in totale, che avranno un impatto limitato sul margine di interesse. Stiamo, specialmente nel risparmio gestito, ma vogliamo anche crescere negli ancillary business. Cesare Ponti, la banca specializzata nel private banking e nell'asset management, sta ricevendo "un buon feedback dal mercato e dai clienti. "Quindi crediamo che saremo in grande di fare crescere le commissioni quest’anno", ha aggiunto.In merito alla distribuzione degli azionisti, ha detto che "abbiamo accantonato 16 centesimi di dividendi per il primo trimestre e oggi siamo posizionati per un payout del 50% o del 70% a seconda che si consideri l'utile contabile o quello ricorrente. Più avanti valuteremo la situazione e".