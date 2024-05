Iren, Standard Ethics: al momento nessuna action, si monitora risposta società

Iren

(Teleborsa) - Alla situazione data,su, multiservizi quotata su Euronext Milan, essendo il livello di rating di sostenibilità attribuito dall'agenzia (E+) coerente alle tipologie di rischio (anche di governance) già a suo tempo inquadrate per l'azienda. Lo si legge in una nota che segue le misure cautelari disposte nei confronti dell'AD Paolo Signorini e la riassegnazione delle deleghe all'interno del CdA per far fronte alla situazione.Il comunicato pubblicato da Standard Ethics in data 30 marzo 2022 identificava nelda parte di Iren."Verrannoorganizzative che l'azienda restituirà per affrontare le problematiche recentemente emerse", viene sottolineato.