MAIRE, collocate 2.326.920 azioni in accelerated bookbuilding

MAIRE

(Teleborsa) -, gruppo quotato su Euronext Milan e attivo nella trasformazione delle risorse naturali, comunica che sono state collocate n. 2.326.920 azioni,, ad un prezzo di Euro 7,28 per azione, per un controvalore complessivo lordo di circa Euro 16,9 milioni, consentendo la copertura degli oneri tributari a carico dei singoli Beneficiari in base alla normativa vigente (cosiddetto sell-to-cover).La società ricorda che l’operazione è stata avviata su richiesta dei Beneficiari del Piano di Incentivazione di Lungo Termine 2021-2023 del Gruppo MAIRE approvato dall’Assemblea ordinaria degli Azionisti di MAIRE in data 15 aprile 2021, e che la stessa è stata realizzatariservata a investitori qualificati in Italia e istituzionali all’estero.Il regolamento dell’operazione avverrà in data 10 maggio 2024.Nell’ambito dell’operazione e coerentemente con la prassi di mercato per collocamenti di questa natura, i Beneficiari del Piano LTI hanno assunto un impegno di lock-up sulle Azioni residuate dal collocamento per un periodo di 90 giorni, salvo consenso espresso del Sole Bookrunner.