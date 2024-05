Open Fiber, a Rignano Garganico arriva la rete FTTH: la fibra ottica ultraveloce connette 1.628 civici

(Teleborsa) - Al via ail “” finanziato con i fondi delper rendere disponibili i collegamenti Internet per abitazioni, attività commerciali e imprese. L’intervento di Open Fiber nel Comune in provincia di Foggia prevede il cablaggio in modalità(Fiber To The Home, la fibra ottica fino a casa) di 1.628 civici distribuiti sul territorio che corrispondono a 1.945 unità immobiliari. I cantieri per la posa della fibra ottica interesseranno le zone finora sprovviste di connettività ultraveloce.Lain fibra ottica realizzata dapuò raggiungere la velocità di 10 Gigabit al secondo e permette di ottenere numerosi vantaggi grazie all’accesso ad una vasta gamma di servizi in rete, oltre a semplificare le relazioni tra cittadini e pubbliche amministrazioni, potenziare la didattica per gli studenti e migliorare la produttività e la competitività delle piccole e medie imprese.L’intervento su Rignano Garganico prevede il riuso di infrastrutture già esistenti e limiterà al minimo l’impatto e gli eventuali disagi per la comunità. Come neiaperti da Open Fiber in tutta Italia, gli scavi saranno effettuati privilegiando metodologie innovative e a basso impatto ambientale. Le potenzialità della tecnologia FTTH sono inoltre di fondamentale importanza anche in termini di ecosostenibilità. I cavi in, infatti, consumano meno energia riducendo l’emissione di anidride carbonica e calore in atmosfera."La connettività ultraveloce oggi è un bisogno primario per le esigenze di famiglie, professionisti, studenti e imprese e per la digitalizzazione del territorio – dice il sindaco-. Siamo soddisfatti dell’investimento di Open Fiber nel nostro Comune, che presto avrà un’infrastruttura di telecomunicazioni con le stesse potenzialità di quelle presenti nelle grandi città e in grado di migliorare la qualità della vita dei cittadini e il business di chi investe a Rignano Garganico, rendendola più innovativa e tecnologicamente avanzata"."L’obiettivo di Open Fiber è realizzare un’infrastruttura a banda ultra larga di ultima generazione che garantisce performance elevate in termini di velocità, latenza ed affidabilità - spiega, field manager dell’azienda guidata dall’Amministratore delegato Giuseppe Gola -. Un progetto strategico che, attraverso la collaborazione dell’Amministrazione comunale e i suoi uffici, porterà la fibra ottica e le sue potenzialità in quasi duemila unità immobiliari tra abitazioni, attività commerciali e imprenditoriali nelle quali con frequenza si utilizza Internet per lo svago e il lavoro".