Rally di Nexi sulla scia dei conti sopra attese

Nexi

FTSE MIB

gruppo attivo nel settore dei pagamenti digitali

principale indice della Borsa di Milano

Nexi

(Teleborsa) - Brillante rialzo per, che lievita in modo prepotente, con un guadagno del 5,79%.Nexi ha chiuso il primo trimestre dell'anno con ricavi per 781,6 milioni di euro, in crescita del 6% sullo stesso periodo del 2023, un ebitda in aumento dell'8,6% a 361,7 milioni e un margine dell'ebitda sui ricavi che sale di circa 112 punti base, al 46%. I risultati che consentono alla società dei pagamenti italiana di confermare la guidance per l'esercizio 2024, sono superiori alle attese degli analisti, che si attendevano ricavi per 776 milioni e un ebitda di 355 milioni.Comparando l'andamento del titolo con il, su base settimanale, si nota che ilmantiene forza relativa positiva in confronto con l'indice, dimostrando un maggior apprezzamento da parte degli investitori rispetto all'indice stesso (performance settimanale +10,11%, rispetto a +1,01% del).L'esame di breve periodo diclassifica un rafforzamento della fase rialzista con immediata resistenza vista a 6,109 Euro e primo supporto individuato a 5,985. Tecnicamente ci si attende un ulteriore spunto rialzista della curva verso nuovi top stimati in area 6,233.