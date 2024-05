Stevanato abbassa guidance 2024 dopo riduzione scorte e rinvio ordinativi

Stevanato Group

(Teleborsa) -, gruppo italiano quotato a Wall Street e attivo nella produzione di soluzioni per il contenimento e la somministrazione di farmaci, ha chiuso il2024 conin calo dell'1% (40 punti base a valuta costante) a 236 milioni di euro, rispetto allo stesso periodo dell'esercizio precedente. La variazione è dovuta a minori ricavi riconducibili ai flaconi in vetro nel segmento delle Soluzioni Biofarmaceutiche e Diagnostiche a causa della riduzione attualmente in corso delle scorte di flaconi in eccesso, accumulate dai clienti durante la pandemia nonché minori ricavi del segmento Engineering.Ilper il primo trimestre del 2024 è sceso al 26.4%, principalmente a causa del mix di prodotti conseguente alla diminuzione dei ricavi relativi ai flaconi EZ-fill. L'utile per azione è stato di 0.07 euro, mentre l'è stato di 0.08 euro."Nel primo trimestre lain corso in tutto il settore è stata più marcata di quanto previsto in precedenza, soprattutto per quanto riguarda i nostri flaconi EZ-fill più accrescitivi - ha commentato il- Pur ritenendo che si tratti di una, ora ci attendiamo una ripresa più graduale dei flaconi e che gli ordinativi inizino a registrare un aumento alla fine del 2024 e nella prima parte del 2025, e che i flaconi bulk inizino a riprendersi per primi"."Tale situazione, unitamente al, ci ha indotto ad adottare un approccio più prudente in merito agli orientamenti per il 2024 - ha aggiunto - I fondamentali della nostra attività rimangono solidi, sostenuti da condizioni favorevoli di lungo termine. Operiamo in mercati finali in crescita, con una presenza sempre maggiore nel settore dei biofarmaci, e questi fattori ci confermano di essere posizionati in modo ottimale per registrare nuovamente tassi di crescita elevati non appena si saranno normalizzate le scorte dei clienti".La società ha peggiorato glie prevede quanto segue: ricavi compresi tra 1,125 e 1,155 milioni di euro (vs stima precedente tra 1,180 e 1,210 milioni di euro); EBITDA rettificato compreso tra 277,9 e 292,2 milioni di euro (vs stima precedente tra 314,1 e 329,5 milioni di euro); e EPS rettificato compreso tra 0,51 e 0,55 euro (vs stima precedente tra 0,62 e 0,66 euro).