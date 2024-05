Automotive, in calo a doppia cifra l'indice della produzione italiana: a marzo -17,5%

(Teleborsa) - A marzo 2024, secondo i dati ISTAT, lanel suo insieme registra unrispetto a marzo 2023, mentre nel primo trimestre del 2024 diminuisce del 9,7%. Guardando ai singoli comparti produttivi del settore, l'indice della fabbricazione di autoveicoli (codice Ateco 29.1) registra una variazione tendenziale negativa del 20,7% a marzo 2024 e diminuisce del 9% nei primi tre mesi del 2024 rispetto allo stesso periodo del 2023; quello della fabbricazione di carrozzerie per autoveicoli, rimorchi e semirimorchi (codice Ateco 29.2) cresce del 34,4% nel mese e del 19,8% nel cumulato, e quello della fabbricazione di parti e accessori per autoveicoli e loro motori risulta in calo del 17% a marzo e del 16,4% nel periodo gennaio-marzo 2024.Secondo ilaammonta a circa 39mila unità, inrispetto a marzo del 2023. Nel cumulato trimestrale, invece, sono state prodotte 112mila autovetture, in calo del21,1% su gennaio-marzo 2023. Il totale degli autoveicoli prodotti nel trimestre, invece, ammonta a 212mila unità e registra una flessione del 3,2% rispetto allo stesso periodo del 2023. Il comparto produttivo automotive si colloca nel contesto di una produzione industrialeitaliana complessiva ancora in flessione a marzo 2024 rispetto ai livelli del secondo mese dello scorso anno: l'indice della produzione industriale nel suo complesso chiude, infatti, a -3,5% sia nel mese che nel primo trimestre dell'anno in corso rispetto allo stesso periodo del 2023.Ilin senso stretto (escluso il comparto Costruzioni) registra unaultimo dato disponibile (+0,4% sul mercato interno e +3,2% sui mercati esteri) e chiude i primi due mesi dell'anno a +0,3%(-0,2% il mercato interno e +1,3% i mercati esteri)."Dopo il lieve recupero di febbraio (+1,6%), a marzo l'indice della produzione automotive italiana registra un pesante calo a doppia cifra, -17,5% – afferma– e chiude con il segno meno il primo trimestre dell'anno (-9,7%).Anche l'indice della fabbricazione di autoveicoli torna in flessione nel mese (-20,7%), complice la contrazione a doppia cifra, -31,3%, registrata, secondo i dati preliminari di ANFIA, dalla produzione di autovetture, mentre l'indice della produzione di parti eaccessori per autoveicoli e loro motori mantiene il trend negativo da inizio anno (-17%). Il Tavolo Sviluppo automotive al MIMIT si avvia alla conclusione: siamo, infatti, nella fase di messa a terra delle misure a sostegno degli investimenti produttivi ed ininnovazione delle imprese. Sul fronte della produzione locale, l'obiettivo è un incremento dei volumi da parte dei Costruttori, attraverso il mantenimento e l'allocazione di modelli che abbiano come focus l'Italia. In riferimento alla competitività produttiva, l'obiettivo è il miglioramento dei principali fattori di competitività industriale nel nostro Paese, dall'energia alla digitalizzazione, per citaredue dei più importanti".A gennaio 2024 (ultimo dato disponibile),(autovetture e veicoli industriali nuovi) dall'Italia valementre l'import vale 3 miliardi di euro. Larappresenta, in valore, il primo Paese di destinazione dell'export diautoveicoli dall'Italia, con una quota del 19%, seguita da(17,3%) ea (12,8%). Nello stesso periodo, l'export della componentistica automotive vale 2,1 miliardi di euro, con un saldo positivo di 606,8 milioni di Euro.Ilnel suo complesso presenta una crescita del 12,3% a febbraio (ultimo dato disponibile), grazie ad una componente estera in rialzo del 19,6% e ad una componente interna a +4,5%. Nel primo bimestre 2024, il fatturato aumentainvece del 7,7% (-1% il fatturato interno e +16% quello estero). Infine, il fatturato delle parti e accessori per autoveicoli e loro motori presenta una variazione tendenziale positiva del 5% a febbraio (+2,5% la componente interna e +8,1% la componente estera). Nel periodo gennaio-febbraio 2024, l'indice del fatturato di questo comparto registra un incremento dell'1,6%, con un calo del 3,2% dellacomponente interna e una crescita del 7,2% della componente estera.