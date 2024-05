Banca di Credito Popolare, Bankitalia impone commissari per ripristinare sana e prudente gestione

(Teleborsa) -ha adottato una misura di intervento precoce nei confronti di(BCP) con sede a Torre del Greco (NA). Lo si legge in una nota dell'istituto di credito, la quale spiega che è stata disposta la nomina di Francesco Fioretto e Dino Donato Abate in qualità diin temporaneo affiancamento al consiglio di amministrazione attualmente in carica, a far data dal 10 maggio 2024.I due commissari coadiuveranno gli organi sociali nella "realizzazione delle iniziative funzionali al pieno ripristino di un'operatività improntata ai". La gestione della Banca di Credito Popolare rimane affidata agli organi aziendali, con l'istituto che prosegue la propria attività.Lo scorso 6 maggio l'assemblea dei soci ha approvato il, chiuso con un totale dell'attivo che si è attestato a 3,5 miliardi di euro, in aumento del 3% rispetto ai 3,4 miliardi del 2022. I ricavi da attività caratteristica hanno superato gli 86 milioni circa con il margine di interesse che si è attestato a 76,6 milioni (+11,42%) e il margine di intermediazione pari a 96,9 milioni in aumento del 23,20%.L'esercizio è stato caratterizzato da interventi una tantum e a carattere non ricorrente didi alcuni titoli in portafoglio, che hanno rideterminato i saldi di apertura di attività, passività e patrimonio netto per l'esercizio 2023; in ragione di ciò il bilancio 2023 ha chiuso con undi euro e un patrimonio netto di 166 milioni di euro.